CNN: desaprovação de Trump sobe a nível histórico; avaliação da economia e Irã pesam

A desaprovação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu a 66%, o maior nível registrado em pesquisas da CNN ao longo de seus dois mandatos, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 1. O resultado supera em sete pontos o recorde anterior, observado na sondagem publicada em janeiro.

Na mesma linha, a taxa de aprovação atingiu 33%, sendo também a menor já registrada de ambos os seus governos e cinco pontos porcentuais (p.p.) abaixo do recorde anterior, de 38%, ainda durante seu primeiro mandato em novembro de 2017.

A aprovação de Trump na condução da economia também caiu para um novo recorde negativo em sua trajetória, chegando a 31%, ante 39% na pesquisa realizada em janeiro, segundo a CNN. Quase 70% dos americanos dizem que as políticas de Trump pioraram as condições econômicas nos EUA, alta de 10 pp desde janeiro.

A desaprovação dos americanos à ação militar dos EUA no Irã aumentou desde o início da guerra, segundo a pesquisa. Apenas 34% dizem aprovar, ao menos em alguma medida, a decisão dos Estados Unidos de realizar ações militares contra o Irã, queda de 7 pp em relação a um levantamento da CNN feito logo após o começo do conflito. A desaprovação subiu para 66%, e a oposição "forte" avançou 12 pp, para 43%.