Cinco mortos na Ucrânia em ataques russos com drones

Bombardeios russos mataram pelo menos cinco pessoas na Ucrânia nesta quarta-feira (1º) e destruíram infraestruturas civis, incluindo uma agência de correios, disseram autoridades de Kiev, enquanto um amplo ataque aéreo segue em curso.

Os drones foram lançados um dia após o Kremlin rejeitar uma proposta ucraniana de cessar-fogo temporário para a Páscoa.

"Propusemos um cessar-fogo para a Páscoa, mas em resposta recebemos 'shaheds'", disse o presidente ucraniano Volodimir Zelensky no Facebook, referindo-se aos drones de fabricação iraniana usados pela Rússia.

Um drone russo matou quatro pessoas na região central de Cherkasy como parte de um ataque mais amplo no oeste da Ucrânia que atingiu infraestruturas distantes das linhas de frente.

Outro dispositivo lançado contra um carro na região de Kherson, no front, matou uma mulher e feriu gravemente outras duas pessoas, segundo autoridades regionais.

A Rússia intensificou a pressão nas linhas de frente. Nesta quarta-feira, afirmou ter tomado duas cidades no leste da Ucrânia e capturado completamente a região de Luhansk, que já estava quase totalmente ocupada.