China e Rússia vetam na ONU resolução para desbloquear Estreito de Ormuz

A Rússia e a China utilizaram seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU e derrubaram, nesta terça-feira (7), uma resolução que exigia o desbloqueio do Estreito de Ormuz e promovia a escolta de navios.

O projeto de resolução, elaborado pelo Bahrein e apoiado pelos países do Golfo e pelos Estados Unidos, obteve 11 votos a favor, dois contra e duas abstenções.

A votação ocorreu horas antes de expirar o ultimato do presidente americano, Donald Trump, que ameaçou destruir o Irã "por completo" na noite de terça?feira caso Teerã não reabrisse o Estreito de Ormuz, vital para o abastecimento mundial de petróleo.

O Bahrein, membro não permanente do Conselho, apresentou há duas semanas uma proposta de texto que teria concedido um claro mandato da ONU a qualquer Estado ou coalizão de Estados que quisesse utilizar a força para liberar essa via marítima.

Mas, diante das objeções de vários membros permanentes, o texto foi sendo gradualmente modificado e a votação, inicialmente prevista para a última sexta?feira, foi adiada várias vezes diante do risco de vetos russo e chinês, que realmente se concretizou nesta terça?feira.