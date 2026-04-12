Chefe do parlamento do Irã diz que país não se curvará diante de nenhuma ameaça

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o país não se curvará a nenhuma ameaça após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar planos para bloquear o Estreito de Ormuz e ampliar a presença militar na área. As falas foram divulgadas pela estatal iraniana Isna.

"Este tipo de ameaça não tem efeito sobre a nação iraniana. Nós provamos que isso não é apenas uma retórica e o mundo viu isso com os próprios olhos. Nós mostramos a todos a que ponto de desespero chegou o inimigo da nação iraniana, nós provamos que não nos rendemos às ameaças", disse Ghalibaf.

Ele afirmou, ainda, que o único caminho para os EUA encontrarem uma saída é ganhando confiança na nação iraniana. "Nós declaramos desde o início que não confiamos nos americanos, nossa muralha de desconfiança tem 77 anos e eles nos atacaram duas vezes no meio das negociações no último ano, então são eles que devem ganhar nossa confiança", disse.

A declaração ocorre diante da escalada de tensões na região, após Trump anunciar planos para o Estreito de Ormuz. Washington também tem mobilizado aliados e enviado navios, incluindo embarcações especializadas na remoção de minas.