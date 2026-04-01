Chefe de inteligência da Colômbia deixa o cargo após escândalo por vazamento de informação para guerrilha

O chefe do serviço de inteligência da Colômbia anunciou na terça-feira (31) que deixou o cargo após ter o nome envolvido em um escândalo pelo suposto vazamento de informações para uma guerrilha que negocia a paz com o governo do presidente Gustavo Petro.

Wilmar Mejía, da Direção Nacional de Inteligência (DNI), foi citado em uma investigação jornalística que o vincula a um suposto vazamento de dados para uma dissidência das extintas Farc.

A emissora de televisão Caracol revelou. em novembro, dados e documentos apreendidos do grupo armado que supostamente evidenciam os vazamentos por parte de Mejía, defendido por Petro em meio à crise provocada pela investigação que também envolve um general do Exército.

O grupo que teria recebido as informações está sob o comando de 'Calarcá', um poderoso líder rebelde que mantém diálogos de paz com o governo de esquerda.

Mejía, que passou de formado em Educação Física a diretor do serviço de inteligência colombiana, nega as acusações e afirma que não conhece 'Calarcá'. Na terça-feira, ele declarou ao Canal 1 que apresentou sua renúncia ao cargo em 3 de março.

O caso ganhou novo impulso nesta semana depois que a procuradora-geral, Luz Adriana Camargo, afirmou que a instituição comprovou "fatos muito graves" relacionados à denúncia da emissora Caracol.

"Ratificamos informações graves nos computadores e celulares sobre relações do grupo (armado) com um general e uma pessoa da DNI", disse ao jornal El Espectador, sem mencionar Mejía.

A apenas cinco meses de deixar o poder, o presidente Petro fracassou na maioria de suas tentativas de acordos de paz. Analistas consideram que os grupos armados se fortaleceram durante seu mandato.