Chefe da Otan se reunirá com Trump após cessar-fogo com Irã

O chefe da Otan, Mark Rutte, se reunirá nesta quarta-feira (8) em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça abandonar a Aliança Atlântica, após o anúncio de um cessar-fogo com o Irã.

Antes desse encontro previsto para as 15h30, horário local (16h30 de Brasília), na Casa Branca, o secretário-geral da Otan manteve conversas com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Suas conversas se concentraram nas operações militares contra o Irã, na guerra na Ucrânia e no reforço da coordenação e da "divisão de encargos" com os aliados da Otan, segundo um comunicado de um porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Os Estados Unidos desempenham um papel militar central dentro da Otan desde sua criação em 1949, mas no ano passado obtiveram um forte aumento dos gastos de defesa dos demais membros da Aliança até 2035.

Diante de Trump, Rutte deverá recorrer mais uma vez à sua relação pessoal com o presidente dos Estados Unidos para tentar amenizar suas duras críticas à organização.

O ocupante da Casa Branca não economiza elogios ao chefe da Otan, a quem chama de "um cara formidável", "genial", mas critica os europeus por sua recusa em ajudar os Estados Unidos e Israel em sua ofensiva no Irã, que cumprem um cessar-fogo de duas semanas há menos de 24 horas.