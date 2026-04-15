Chefe da ONU lamenta 'pesadelo' da guerra no Sudão em seu terceiro ano

A guerra no Sudão é um "pesadelo" que deve "acabar", declarou nesta quarta-feira (15) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, por ocasião de uma conferência de doadores internacionais, que marcou três anos desde o início do conflito.

Iniciada em abril de 2023, a guerra entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou mais de 11 milhões de pessoas e mergulhou várias regiões na fome e na miséria extrema.

"Hoje marca o terceiro aniversário desde que começou a guerra no Sudão. Trata-se de um trágico marco no conflito que destruiu um país com um enorme potencial e provocou a maior crise humanitária do mundo", declarou Guterres.

"As consequências não se limitam ao Sudão. Estão desestabilizando uma região mais ampla (...) Este pesadelo precisa acabar", acrescentou em uma mensagem de vídeo dirigida aos participantes da conferência em Berlim.

O chefe da ONU instou as partes beligerantes a "cessar imediatamente as hostilidades" e a comunidade internacional a "se mobilizar" para prestar ajuda humanitária, "ainda mais insuficiente" este ano do que em 2025.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, declarou em uma entrevista à emissora alemã Deutschlandfunk que espera reunir um montante total de contribuições superior "ao da última conferência realizada em Londres, onde foram arrecadados 1 bilhão de dólares (cerca de 4,9 bilhões de reais)".

Com motivo do aniversário do início do conflito, a reunião de Berlim reúne governos, agências humanitárias e organizações da sociedade civil, mas exclui as duas partes beligerantes.