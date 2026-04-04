Chefe da máfia napolitana é preso após mais de um ano foragido

Um chefe da máfia de Nápoles, na Itália, foi detido pela polícia italiana neste sábado, 4. Roberto Mazzarella, de 48 anos, é acusado de assassinato e estava foragido há mais de um ano.

Ele é líder do clã Mazzarella, que é ligado à Camorra, e foi preso na cidade de Vietri sul Mare.

Segundo um comunicado da polícia italiana, Mazzarella estava acompanhado de sua mulher e seus dois filhos. Ele estava em uma luxuosa vila na costa amalfitana e não ofereceu resistência.

O líder do clã estava foragido desde 28 de janeiro de 2025, quando escapou da prisão sob acusação de homicídio agravado.

O clã Mazzarella é conhecido por diversas atividades criminosas, como falsificação de moeda e fraude.

Em fevereiro, a polícia italiana realizou outra operação em que prendeu integrantes da máfia. 181 pessoas apontadas como afiliadas à Cosa Nostra, como a máfia siciliana é conhecida, representando o que os oficiais disseram ser um "golpe importante" a uma organização criminosa que tem dominado a região por gerações.

"A Cosa Nostra está longe de estar morta, mesmo após anos sendo alvo de promotores e operações policiais", disse Domenico La Padula, um tenente-coronel dos Carabinieri (destacamento que responde diretamente ao Ministério da Defesa italiano) que supervisionou a operação.

A investigação, segundo ele, mostrou que o grupo havia se reorganizado e "encontrado nova energia e nova força," recrutando novos membros e deixando de lado diferenças para focar em lucrar com novos empreendimentos criminosos, como o jogo de azar online.