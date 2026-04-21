Charles III presta homenagem à sua mãe Elizabeth no centenário de seu nascimento

O rei Charles III prestou homenagem nesta terça-feira (21), em uma mensagem de vídeo, à sua "querida mamãe", a falecida rainha Elizabeth II, por ocasião do que teria sido o seu centésimo aniversário.

A rainha, que morreu em setembro de 2022 aos 96 anos, após sete décadas de reinado, "manteve-se constante, inabalável e totalmente dedicada ao povo que servia", disse o soberano britânico, de 77 anos.

"Suspeito que muitos aspectos da época em que vivemos lhe teriam incomodado profundamente, mas me reconforta sua crença de que o bem sempre triunfará e de que um amanhecer mais radiante nunca está distante no horizonte", acrescentou.

"Como disse a jovem princesa Elizabeth em sua primeira transmissão pública, com apenas 14 anos, cada um de nós pode colocar seu grãozinho de areia para 'fazer do mundo de amanhã um lugar melhor e mais feliz'", acrescentou, ao explicar que compartilhava "de todo o coração" essa convicção.

Esta homenagem do rei Charles à sua mãe, nascida em 21 de abril de 1926, acompanha a apresentação de um monumento comemorativo que incluirá uma estátua de bronze que a representa quando jovem.

O monumento, que terá mais de sete metros de altura com seu pedestal e é inspirado em um retrato de 1954 feito pelo pintor italiano Pietro Annigoni, será instalado na entrada do memorial no parque real de St. James, perto do Palácio de Buckingham em Londres.

Uma figura menor representará o príncipe Philip, seu esposo, vestindo o uniforme da Marinha.

Desenhado pelo famoso arquiteto britânico Norman Foster, o monumento comemorativo incluirá uma série de jardins ao longo do parque, bem como uma ponte transparente que remete à tiara que Elizabeth usou em seu casamento.