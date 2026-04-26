Chanceler do Irã se reunirá com Putin em Moscou na segunda-feira

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na segunda-feira (27), durante uma visita focada nas negociações de paz em andamento no Oriente Médio, informou a agência de notícias Isna neste domingo (26).
Durante sua visita à capital russa, Araghchi conversará com "altos funcionários russos sobre o estado atual das negociações, o cessar-fogo e os desdobramentos relacionados, e apresentará um relatório sobre essas conversas", acrescentou a agência, que citou o embaixador iraniano na Rússia.
* AFP