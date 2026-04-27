Chanceler do Irã diz que EUA fracassaram em objetivos e por isso pediram negociações a Teerã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira (27) que os Estados Unidos "não alcançaram nenhum de seus objetivos" no confronto com Teerã e, por isso, solicitaram negociações, acrescentando que o governo iraniano ainda avalia a proposta. A declaração foi dada antes de um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em São Petersburgo.

"É claro que o Irã está enfrentando a maior superpotência do mundo e eles não alcançaram nenhum de seus objetivos. É por isso que solicitaram negociações, e estamos avaliando isso", disse Araghchi a jornalistas, em vídeo publicado em seu canal no Telegram.

A fala ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e após sucessivas trocas de ataques e ameaças envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos. O chanceler iraniano buscou transmitir uma imagem de força ao afirmar que o mundo viu o "verdadeiro poder" do Irã no confronto com Washington e que ficou claro que o país persa é "um sistema estável, sólido e poderoso".

Araghchi também reforçou a aliança com Moscou, afirmando que Irã e Rússia são "parceiros estratégicos" e que a cooperação entre os dois países continua. "Eles sempre nos apoiam, assim como nós a eles", declarou.

Durante encontro com Putin, o chanceler reiterou que as relações entre Teerã e Moscou permanecerão fortes e podem até se ampliar. "Foi-me solicitado que, nesta viagem, eu reafirme que, do nosso ponto de vista, as relações entre o Irã e a Rússia são uma parceria estratégica e que essas relações continuarão com a mesma força de antes, e até mesmo com mais poder e amplitude", afirmou.