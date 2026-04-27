Chanceler do Irã chega à Rússia para reunião com Putin sobre a guerra

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou nesta segunda-feira a São Petersburgo para se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio ao impasse na negociações com os Estados Unidos pelo fim da guerra.

"É uma boa oportunidade para nós consultarmos nossos amigos russos sobre os desenvolvimentos que ocorreram em relação à guerra", disse Araghchi à imprensa estatal iraniana.

O chanceler do Irã culpou a abordagem dos Estados Unidos pelo "atraso nas negociações" que estão sendo mediadas pelo Paquistão. Um segundo encontro entre autoridades dos dois países em Islamabad, marcado para o fim de semana, acabou não ocorrendo.

Na primeira reunião com os americanos em Islamabad, há duas semanas, houve progressos, mas não houve acordo por causa das "exigências excessivas" de Washington, segundo Araghchi. Fonte: Associated Press.