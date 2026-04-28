Chanceler de Israel diz que país não tem ambições territoriais no Líbano

O ministro das Relações Exteriores de Israel afirmou nesta terça-feira, 28, que o país não pretende tomar o controle de território no Líbano, apesar das operações do Exército contra o Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irã.

"Nossa presença nas áreas vizinhas à nossa fronteira norte tem apenas um propósito: proteger nossos cidadãos", declarou o chanceler israelense Gideon Saar em uma entrevista coletiva conjunta com seu homólogo sérvio, Marko Djuric.

Em teoria, Israel e Hezbollah estão em cessar-fogo, iniciado em 17 de abril e que expiraria no domingo, 26, mas foi estendido por mais três semanas, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na prática, porém, os dois lados continuam a se atacar mutuamente.

Um levantamento realizado pela Agence France-Presse, com base em dados do Ministério da Saúde do Líbano, mostrou que pelo menos 36 pessoas morreram em ataques israelenses desde o início do cessar-fogo.

Ataques

Nos últimos dias, o Exército israelense intensificou suas operações no sul do Líbano.

Pouco depois da entrada em vigor do cessar-fogo com a milícia xiita radical em 17 de abril, Israel declarou a criação de uma "linha amarela", uma faixa de território libanês com aproximadamente 10 quilômetros de largura ao longo da fronteira com Israel. Tropas israelenses estão atualmente operando nessa área.

"Em um cenário em que o Hezbollah e outras organizações terroristas, incluindo grupos terroristas palestinos, sejam desmantelados, Israel não precisará manter sua presença nessas áreas", acrescentou Saar.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano, informou que ataques aéreos israelenses atingiram os povoados de Chakra, Tebnine e Kafra, no sul do Líbano, nesta terça-feira.

Um ataque com drone também atingiu uma motocicleta na aldeia de Mansouri, segundo a agência.