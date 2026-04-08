Cessar-fogo bilateral ou negociações não são viáveis nas condições atuais, diz Ghalibaf, do Irã

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou no período da tarde desta quarta-feira, 8, que, na atual situação, um cessar-fogo bilateral com os EUA ou negociações são "irracionais", alegando violações de cláusulas-chave da Proposta de 10 Pontos antes do início das negociações.

Segundo Ghalibaf, os EUA não cumpriram a cláusula referente ao cessar-fogo no Líbano - um compromisso ao qual o primeiro-ministro iraniano, Shehbaz Sharif, também se referiu explicitamente nas conversas - e quebraram a cláusula que proíbe qualquer violação adicional do espaço aéreo do país persa.

Além disso, o presidente do Parlamento cita a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, que estava incluído na sexta cláusula do quadro.