CEO da Netflix e donos de cinemas se reúnem na CinemaCon

O CEO da Netflix, Ted Sarandos, e donos de salas de cinema exploraram possibilidades de aproximação, durante uma reunião em Las Vegas no último domingo (12), por ocasião da CinemaCon, convenção anual do setor.

A expansão da plataforma de streaming contribuiu para uma mudança nos hábitos de consumo do público, que passou a frequentar menos os cinemas após a pandemia de covid-19.

"Foi uma reunião construtiva", disse nesta terça-feira Michael O'Leary, presidente da Cinema United, que reúne cerca de 700 empresas e centenas de cinemas independentes dentro e fora dos Estados Unidos.

Sarandos agendou a reunião quando negociava a compra dos estúdios Warner Bros., disse O'Leary, durante um café da manhã com jornalistas na CinemaCon. O CEO da Netflix acabou se retirando da disputa, deixando o caminho livre para a Paramount Skydance.

"Acho que existe um reconhecimento de que precisamos buscar maneiras de nos ajudarmos mutuamente. Existe um caminho a seguir no futuro? Acho que existe um desejo de fazer isso, falando de forma geral", disse o porta-voz do grupo.

"O fato de ele ter voado até aqui para conversar conosco (...) Acredito firmemente em estar presente e conversar cara a cara com as pessoas. Então, só por isso, já é positivo", acrescentou O'Leary.

Devido às diferenças entre os modelos de negócios dos cinemas e das plataformas de streaming, o porta-voz lembrou que o desafio é "encontrar um meio-termo que permita que ambos se complementem um pouco melhor".

O'Leary ressaltou que ainda não há um consenso, e que a Netflix não fez nenhuma promessa no sentido de levar seus filmes para os cinemas.

Questionado sobre a possibilidade de receber a Netflix na CinemaCon no futuro, O'Leary respondeu: "Nossas portas estão abertas para qualquer um que quiser estar no cinema de uma forma significativa. Se você está me perguntando se daqui a dois anos eles estarão fazendo uma apresentação da Netflix, porque há meia dúzia de filmes chegando aos cinemas com toda uma campanha de marketing... Sim, com certeza, encontraremos tempo."

A Netflix não respondeu ao contato feito pela AFP.