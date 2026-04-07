Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, alertou nesta terça-feira, 7, que a guerra contra o Irã e suas consequências estão perto de se tornarem "incontroláveis", uma vez que o conflito continua a prejudicar pessoas em toda a região e a impactar a economia global.

"Temos instado todas as partes a encontrar uma solução para esta guerra antes que ela saia do controle", disse ele a repórteres antes do iminente prazo do presidente dos EUA, Donald Trump, para uma resolução.

Ele acrescentou que o Catar não está atualmente envolvido em esforços de mediação entre Washington e Teerã.

Segundo al-Ansari, qualquer acordo deve ser feito em consenso com todos os atores regionais e "não pode excluir" nenhum parceiro regional.

Doha busca um acordo que reflita "um novo quadro de segurança regional", mas que também inclua "garantias internacionais", afirmou.