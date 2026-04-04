Caso de americana desaparecida aos 13 e encontrada viva agora, com 44 anos, ganha novo capítulo

Foram 32 anos de buscas até o caso ser oficialmente encerrado. A americana Christina Marie Plante, hoje com 44 anos, foi identificada na quarta-feira, dia 1º, pelo Gabinete do Xerife do Condado de Gila, no Estado do Arizona, segundo informações publicadas no The Washington Times.

Christina Marie Plante entrou na lista de pessoas desaparecidas em 1994, quando foi vista pela última vez saindo de casa à pé em direção ao estábulo para cuidar de seu cavalo. Ela morava em Star Valley, uma pequena comunidade à noroeste de Phoenix, no Arizona.

Ainda segundo informações do jornal americano, as circunstâncias do desaparecimento de Plante foram classificadas como suspeitas. Com o tempo, as investigações foram pendendo intensidade. Mas o caso, que permanecia aberto, era periodicamente revisto. Até que na última quarta-feira o caso foi oficialmente encerrado.

O caso ganhou fôlego depois de análise feita pela Unidade de Casos Arquivados do gabinete do xerife. A unidade foi criada com a missão de desvendar investigações inconclusivas. Antes de localizar Plante, as autoridades haviam feito um novo apelo público, dessa vez com dados atualizados com base em novas tecnologias sobre a aparência da mulher ao longo dos anos.

Os detalhes sobre a investigação, no entanto, não foram divulgados, segundo nota oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Gila, "em respeito à privacidade e ao bem-estar de Plante".

Novos desdobramentos

A reviravolta do caso, contudo, veio por meio de uma declaração de Plante, logo após o encerramento do caso, de que ela nunca foi raptada, mas sim decidiu fugir de casa com a ajuda de familiares.

Na sexta-feira, 3, o vice xerife do Condado de Gila, James Lahti, declarou à NBC News: "Esta era uma informação que não tínhamos conhecimento antes de a localizarmos. Até então não sabíamos onde ela estava e tínhamos a impressão de que ela havia sido sequestrada."

Terry Hudgens, um ex-vice-xerife do condado de Gila que investigou inicialmente o desaparecimento da jovem adolescente - conhecida como "Tina" -, disse em uma entrevista na quinta-feira, 2, que estava intrigado com o interesse repentino neste caso. Segundo ele, em declaração dada à NBC News, o caso foi considerado resolvido pouco depois de a menina ter sido dada como desaparecida - apesar de o caso ter mantido o status de aberto até a semana passada.

Segundo Hudgens, a declaração de Plante reforça a antiga linha de investigação, de que o sumiço da garota tenha sido resultado de uma disputa de guarda. Segundo ele, o pai tinha a guarda da adolescente, mas ela queria morar com a mãe.