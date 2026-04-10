Casa do CEO da OpenAI é alvo de ataque nos EUA

A casa do CEO da OpenAI, localizada na cidade americana de San Francisco, foi alvo nesta sexta-feira (10) de um ataque com coquetel molotov, informou a empresa.

A polícia compareceu ao local depois que o explosivo foi lançado contra o portão da casa de Sam Altman. Mais tarde, os agentes prenderam um suspeito em frente à sede da OpenAI, que ele ameaçou incendiar.

"Alguém lançou nesta madrugada um coquetel molotov contra a casa de Sam Altman" e ameaçou atacar a sede da empresa, em San Francisco, informou à AFP um porta-voz da OpenAI. Segundo ele, não houve feridos.

"Agradecemos profundamente a rapidez com que a polícia respondeu e o apoio da cidade para ajudar a manter nossos funcionários a salvo. O indivíduo foi detido e estamos colaborando com as forças da ordem em sua investigação."