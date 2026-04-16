Casa de irmão do papa Leão XIV é alvo de ameaça de bomba em Chicago

A casa de John Prevost, irmão do papa Leão XIV, foi alvo de uma ameaça de bomba na quarta-feira (15), em Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com informações da Reuters e divulgadas pelo g1, nenhum material explosivo ou perigoso foi encontrado no local.
A denúncia teria sido recebida pela polícia na noite de quarta (horário local). A área foi evacuada para realização de buscas.
"Após um exame cuidadoso, os investigadores determinaram que a ameaça não tinha fundamento e que não havia dispositivos explosivos ou materiais perigosos", disse a corporação em comunicado.
A ameaça ocorreu alguns dias depois do presidente dos EUA, Donald Trump, realizar ataques ao papa Leão XIV. O pontífice tem criticado a guerra no Irã.
Em publicação nas redes sociais, Trump chamou o papa de "fraco". O republicano também compartilhou uma imagem em que aparecia semelhante a Jesus Cristo, mas apagou a postagem posteriormente.
"Papa Leão XIV é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa", escreveu o republicano em rede social.
Na segunda-feira (13), papa Leão XIV respondeu dizendo que não teme o governo americano e que busca promover o valor evangélico da paz.
— Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer — afirmou a jornalistas durante voo de Roma para a Argélia.