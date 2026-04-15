Casa Branca vê conversas com Irã produtivas e ameaça sanções a importadores de petróleo do Irã

A Casa Branca afirmou nesta quarta-feira, 15, que as negociações com o Irã seguem em andamento e classificou as conversas como "produtivas", apesar da ausência de avanços formais sobre um cessar-fogo. Em coletiva de imprensa, a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, negou que Washington tenha solicitado uma extensão da trégua e disse que "não há nada oficial" sobre a realização de encontros presenciais entre as partes.

Segundo Leavitt, a próxima rodada de negociações deve ocorrer em Islamabad, com o Paquistão atuando como "único mediador" no diálogo. "Continuaremos acompanhando o andamento das conversas com o Irã", afirmou. Ela também comentou a ameaça de tarifas de 50% sobre produtos de países fornecedores de armas aos iranianos, destacando que o presidente chinês, Xi Jinping, assegurou ao presidente Donald Trump que a China não está fornecendo armas ao Irã.

No campo econômico, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou a estratégia de pressão máxima sobre Teerã. Segundo ele, os EUA buscam congelar mais recursos ligados à liderança iraniana e têm sinalizado a países importadores de petróleo iraniano que podem aplicar sanções secundárias. Bessent confirmou que dois bancos chineses já receberam notificações alertando para o risco de punições e que há maior transparência de países vizinhos do Irã sobre operações bancárias.

O secretário avaliou que as restrições recentes já interromperam compras chinesas de petróleo iraniano e reiterou que Washington não renovará a autorização para comercialização de óleo russo e iraniano. Apesar das tensões, Bessent disse que parceiros no Oriente Médio indicaram capacidade de retomar rapidamente o envio de petróleo assim que o Estreito de Ormuz for reaberto, acrescentando que navios podem solicitar seguros junto à Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC).