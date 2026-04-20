Candidato de Trump para presidir Fed promete independência

Kevin Warsh, o candidato de Donald Trump para presidir o Federal Reserve (Fed), destacará seu compromisso com a independência do banco central dos Estados Unidos em matéria de taxas de juros durante uma audiência crucial de confirmação nesta terça-feira (21), segundo o discurso preparado ao qual a AFP teve acesso.

"Estou comprometido em garantir que a condução da política monetária continue sendo estritamente independente", dirá Warsh em uma declaração inicial perante o Comitê Bancário do Senado.

Ele também pretende ressaltar seu compromisso em reduzir a inflação.

A audiência, marcada para a manhã de terça-feira, é um obstáculo fundamental que Warsh precisa superar para suceder ao atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em 15 de maio.

Espera-se que Warsh enfrente um duro interrogatório por parte dos legisladores, sobre questões que vão desde seu patrimônio até seus vínculos passados com o falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, bem como suas opiniões em matéria econômica.

Críticos apontam a indicação de Warsh como uma tentativa de Trump de controlar a instituição independente, já que o presidente americano insiste reiteradamente na redução das taxas de juros.

Trump tentou destituir Lisa Cook, membro do Conselho de Governadores do Fed, por acusações de fraude hipotecária, e o caso aguarda uma decisão da Suprema Corte.

O Departamento de Justiça também abriu anteriormente uma investigação sobre Powell e o Fed por reformas na sede do banco, medida que Powell qualificou como uma tentativa do governo Trump de intimidar o banco.