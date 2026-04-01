Câmeras de segurança registram o possível sequestro da jornalista americana no Iraque

Shelly Kittleson, 49 anos, jornalista freelancer que trabalhou durante anos no Iraque e na Síria, continua desaparecida após ser sequestrada na última terça-feira, 31. Imagens de uma câmera de segurança em Bagdá, Iraque, mostram dois homens se aproximando de uma pessoa parada em uma esquina e a conduzindo para a parte de trás de um carro.

Parece haver uma breve luta para fechar a porta do carro antes que os homens entrem no veículo, que então parte.

Após o desaparecimento, o Departamento de Estado dos EUA disse ter alertado a jornalista sobre os riscos de segurança e que está trabalhando para garantir sua liberação "o mais rápido possível".

"As autoridades iranianas detiveram um indivíduo com vínculos com o grupo miliciano Kataeb Hezbollah, alinhado ao Irã, que se acredita que estão envolvidos no sequestro", escreveu no X Dylan Johnson, vice-secretário de Assuntos Públicos Globais.

O Iraque disse que as autoridades interceptaram um veículo que capotou enquanto tentava fugir.

"Forças de segurança conseguiram deter um dos suspeitos e apreender um dos veículos usados no crime", informou o Ministério do Interior iraquiano em comunicado.

A identificação da jornalista Shelly Kittleson aconteceu por meio de organizações de defesa da imprensa e pelo Al-Monitor, uma das publicações para as quais trabalharam.

"Estamos profundamente alarmados com o sequestro da colaboradora do Al-Monitor, Shelly Kittleson, no Iraque, na terça-feira. Exigimos sua libertação imediata e em segurança. Apoiamos seu trabalho essencial de reportagem na região e pedimos seu rápido retorno para que ela continue sua importante missão", publicou o veículo independente Al-Monitor.