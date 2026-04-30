Câmara dos EUA aprova financiamento do Depto. de Segurança Interna e encerrar shutdown recorde

Após semanas de atraso, a Câmara dos Representantes votou nesta quinta-feira (30) para financiar grande parte do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), mas não suas operações de fiscalização de imigração, e enviou o pacote bipartidário ao presidente Donald Trump para aprovação, encerrando a mais longa paralisação da agência na história.

A Casa Branca havia alertado que o financiamento temporário ao qual Trump recorreu para pagar a Administração de Segurança no Transporte (TSA) e outros funcionários do departamento "logo se esgotaria", o que gerou novas ameaças de interrupções em aeroportos.

O DHS está sem recursos regulares desde 14 de fevereiro, causando dificuldades para os trabalhadores, embora grande parte da agenda de imigração de Trump, central na disputa, esteja sendo financiada separadamente.

"Já estava mais do que na hora", disse a deputada Rosa DeLauro, de Connecticut, principal democrata no Comitê de Apropriações da Câmara, que apresentou o projeto há mais de dois meses.

A Câmara aprovou rapidamente a medida por votação simbólica, sem chamada nominal formal.

A estreita maioria republicana na Câmara tem enfrentado sucessivos impasses sob a liderança do presidente da Casa, Mike Johnson, com o próprio partido envolvido em disputas internas sobre uma série de temas pendentes, incluindo o financiamento da segurança interna. Embora o Senado tenha aprovado por unanimidade o pacote bipartidário há um mês, o projeto ficou parado na Câmara. Fonte: Associated Press.