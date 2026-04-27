Califórnia decidirá se bilionários devem pagar imposto para atenuar cortes de Trump na saúde

Uma proposta para que os bilionários da Califórnia, nos Estados Unidos, paguem um imposto relacionado à sua riqueza para financiar o sistema de saúde estadual reuniu as assinaturas necessárias para convocar um referendo em novembro, anunciou o sindicato que promove a medida.

A proposta para compensar os cortes do governo federal conta com o apoio de 1,5 milhão de californianos, quase o dobro do número necessário para que vá à votação.

"A maioria dos californianos e dos bilionários reconhece o quão razoável e necessária é essa proposta, tanto para manter abertos os prontos-socorros quanto para evitar o fechamento de empresas na Califórnia", declarou, no domingo (26) à noite, Suzanne Jiménez, do sindicato Internacional SEIU-UHW, o principal promotor da medida.

A consulta popular decidirá se, em virtude da Lei do Imposto para os Bilionários da Califórnia, os residentes mais ricos do estado devem pagar uma taxa única de 5% sobre seu patrimônio líquido.

A proposta prevê que cerca de 90% dos valores arrecadados, estimados em dezenas de bilhões de dólares, sejam destinados a financiar o sistema de saúde estadual durante cinco anos para compensar os cortes do governo federal de Donald Trump.

Os opositores da proposta advertem que a medida pode provocar um êxodo das grandes fortunas, sobretudo no Vale do Silício, o que teria um impacto na arrecadação tributária do estado.

Mais de 250 bilionários têm sua residência na Califórnia, mais do que em qualquer um dos outros 49 estados do país.