Caça americano foi derrubado no Irã e tripulação está desaparecida

Um avião de combate americano caiu em território iraniano e as forças dos Estados Unidos estão tentando resgatar a tripulação, informaram vários meios de comunicação americanos, depois que a imprensa iraniana divulgou imagens dos destroços da aeronave.

O jornal The New York Times citou fontes dos governos americano e israelense que confirmaram as informações do Irã sobre a derrubada de um caça.

O The Wall Street Journal e o portal Axios informaram que as forças americanas iniciaram uma operação de busca e resgate, no que seria a primeira perda conhecida de um avião dentro do Irã desde o início da guerra.