Brasileiro desaparecido é encontrado morto em Buenos Aires

Danilo tinha 35 anos e foi encontrado no Hospital Ramos Mejía. @teacherdanilon / Instagram

O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal Clarín, ele estava internado no Hospital Ramos Mejía.

Pereira não era visto desde a última terça-feira (14), quando relatou, por mensagens, a alguns amigos que havia saído para um encontro. Ainda segundo o Clarín, o brasileiro morreu na quarta-feira (15), mas ainda não havia sido identificado.

O Itamaraty informou, ao g1, que o Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. "No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento", destacou a nota (leia a íntegra abaixo).

No dia em que desapareceu, o professor compartilhou com amigos que estaria em um aparamento no centro de Buenos Aires. Após não responder mais mensagens e nem compartilhar nada nas redes sociais, os amigos e familiares se mobilizaram para que ele fosse encontrado.

A Divisão de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Buenos Aires investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança da região.

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Quem era Danilo Neves Pereira

O brasileiro residia sozinho em Buenos Aires havia seis meses. Ao jornal O Globo, Diego Machado, amigo de Danilo, relatou que ele defenderia sua tese de doutorado em um mês.

Danilo Neves Pereira atuou como professor de inglês durante 17 anos e também trabalhou no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Leia na íntegra a nota do Itamaraty

O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires está em contato com as autoridades locais. No momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento.

A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional. Para conhecer as atribuições das repartições consulares do Brasil, recomenda-se consulta à seguinte seção do Portal Consular do Itamaraty: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/assistencia-consular.