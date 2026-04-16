Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa sete mortos e 33 feridos

Um bombardeio israelense na localidade de Ghazieh, no sul do Líbano, deixou ao menos sete mortos e 33 feridos, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (16), horas antes da entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo de dez dias entre os dois países.

A mídia estatal libanesa noticiou um "massacre contra civis" na localidade e afirmou que as operações de remoção dos escombros estavam em andamento, enquanto o Ministério da Saúde indicou que o número de mortos era "preliminar".

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Israel e Líbano haviam concordado com um cessar-fogo de dez dias, que começaria nesta quinta-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), em uma publicação nas redes sociais que não mencionou o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Irã.

O Líbano foi arrastado para o conflito em 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel em retaliação aos bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, que desencadearam a guerra no Oriente Médio.