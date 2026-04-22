Bombardeio israelense mata cinco pessoas em Gaza, três delas crianças, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Gaza informou que cinco pessoas, incluindo três crianças, morreram em um bombardeio israelense dirigido contra um grupo de civis no norte desse território palestino na noite desta quarta-feira (22).

Apesar do cessar-fogo alcançado em 10 de outubro, Gaza continua sendo atingida diariamente pela violência, enquanto Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar a trégua.

"Cinco palestinos, incluindo três crianças, morreram em um ataque aéreo israelense que tinha como alvo um grupo de civis perto da mesquita Al Qassam em Beit Lahia", informou em comunicado a agência, que atua como serviço de resgate sob a autoridade do Hamas.

"Seus corpos foram levados ao hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza", acrescentou a Defesa Civil, sem especificar as idades das crianças.

O hospital confirmou que recebeu os corpos.

O Exército de Israel informou à AFP que estava analisando os relatos.