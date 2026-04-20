Bolsas europeias fecham em baixa nesta segunda-feira

As bolsas europeias fecharam no vermelho nesta segunda-feira (20), afetadas pela situação no Oriente Médio, onde se alterna a esperança de negociações com novas tensões, enquanto o barril de petróleo seguia abaixo dos US$ 100 (R$ 497, na cotação atual).
Paris fechou com queda de -1,12%, Frankfurt, -1,15%; Milão, -1,36% e Londres, -0,55%. Em Madri, o Ibex encerrou com redução de -1,21%.
Quanto ao petróleo, por volta das 15h30 GMT (12h30 em Brasília), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu 5,9%, para US$ 87,42 (R$ 434,4) o barril; enquanto o petróleo Brent do Mar do Norte, referência internacional, aumentou 5,9%, para US$ 95,74 (R$ 476).
