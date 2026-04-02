Blanche assumirá interinamente como procurador-geral dos EUA no lugar de Bondi, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o vice-procurador-geral, Todd Blanche, assumirá interinamente como procurador-geral, após a saída de Pam Bondi do cargo. Em publicação na Truth Social, Trump elogiou a aliada e disse que ela fará a transição para a iniciativa privada.

"Pam Bondi é uma grande patriota americana e uma amiga leal", escreveu o presidente, acrescentando que ela "serviu fielmente" no cargo e conduziu uma ampla repressão ao crime, com os homicídios caindo ao menor nível desde 1900. Segundo Trump, Bondi "fará a transição para um novo e importante cargo muito necessário no setor privado", que ainda será anunciado.

O republicano afirmou ainda que Blanche, descrito como "uma mente jurídica muito talentosa e respeitada", assumirá como procurador-geral interino.