Bill Gates vai depor no Congresso dos EUA sobre caso Epstein

O bilionário Bill Gates vai depor em 10 de junho perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga as conexões do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein e de sua cúmplice, Ghislaine Maxwell, informou à AFP uma fonte próxima ao caso nesta terça-feira (7).
O cofundador da Microsoft está entre os nomes que aparecem em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, que revelaram amizades próximas, operações financeiras ilícitas e fotos privadas de personalidades proeminentes com Epstein.
* AFP