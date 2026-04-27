BC da Venezuela e governo dos EUA fazem auditoria para mapear recursos externos venezuelanos

O presidente interino do Banco Central da Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, informou que o governo dos Estados Unidos contratou uma empresa de auditoria e o governo venezuelano contratou outra para identificar os recursos do país sul-americano no exterior.

A contratação de duas auditorias tem o objetivo de "garantir a tranquilidade e a imparcialidade de todos", disse Pérez em reunião com representantes de bancos públicos e privados, da Associação Bancária Venezuelana, do Sudeban e do Vice-Ministério da Economia Digital, Bancos, Seguros e Valores Mobiliários, realizada na sexta-feira.

"Ter os recursos da República auditados por consultores externos nos dá tranquilidade. O país deve ter plena confiança de que os recursos estão sendo aplicados onde devem e chegando aonde devem chegar", afirmou.