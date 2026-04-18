Mundo

Conflito no Oriente Médio

Embarcações iranianas abrem fogo contra petroleiro no Estreito de Ormuz

Ataque a navio britânico ocorreu após Teerã retomar restrições à navegação na rota, elevando a tensão com forças americanas; tripulação não ficou ferida

AFP

Zero Hora

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