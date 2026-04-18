Embarcações iranianas abrem fogo contra petroleiro no Estreito de Ormuz

Irã voltou a impor, neste sábado, restrições à navegação no Estreito de Ormuz. GIUSEPPE CACACE / AFP

Lanchas rápidas iranianas abriram fogo neste sábado (18) contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima, após o exército do Irã anunciar o fechamento da rota de navegação.

O capitão do petroleiro informou que a embarcação havia sido interceptada a 37 quilômetros a nordeste de Omã por duas lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Islâmica.

Sem aviso por rádio, as embarcações "abriram fogo contra o petroleiro", indicou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido em comunicado. A nota afirma que a tripulação está a salvo.

Fechamento do Estreito de Ormuz

Estreito de Ormuz é importante passagem de navios petroleiros. Reprodução,satélite / Nasa

O Irã voltou a impor, neste sábado, restrições à navegação no Estreito de Ormuz, um dia depois de sinalizar a reabertura da rota.

Segundo autoridades iranianas, o controle da via foi restabelecido sob supervisão rígida das Forças Armadas do país. Teerã sustenta que a medida permanecerá em vigor enquanto os Estados Unidos mantiverem o bloqueio naval a embarcações ligadas ao Irã.

A retomada das restrições ocorre após um breve período de circulação parcial no estreito.

Na manhã deste sábado, comboios de navios-tanque e outras embarcações ainda chegaram a cruzar a região, em um movimento que indicava uma possível normalização do tráfego. O novo anúncio, porém, devolveu o cenário à instabilidade.

O Estreito

O Estreito de Ormuz é uma das principais artérias do comércio global de energia. Antes do agravamento da crise, a rota concentrava parcela expressiva do fluxo mundial de petróleo.

Nas últimas semanas, o fechamento de fato da passagem pressionou os preços da commodity e ampliou o temor de impactos sobre o abastecimento e os mercados internacionais.

Do lado iraniano, a justificativa é de que a flexibilização recente havia sido feita de boa-fé, mas acabou revertida diante da manutenção da pressão militar americana.

Já os Estados Unidos mantêm a posição de que o bloqueio seguirá em vigor até a conclusão das negociações com Teerã.

O impasse se insere em uma crise mais ampla, marcada pelo conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel e por tentativas de mediação internacional.

As conversas seguem cercadas de incerteza, especialmente por divergências em torno do programa nuclear iraniano, hoje o principal ponto de atrito entre as partes.