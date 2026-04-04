Barcos franceses zarpam para nova flotilha rumo a Gaza

Cerca de 20 barcos franceses zarparam neste sábado do porto de Marselha para se unir a uma flotilha internacional que pretende reunir uma centena de embarcações com o objetivo de romper o bloqueio israelense e chegar à Faixa de Gaza.

"Gaza, Marselha está contigo!", gritaram mais de mil pessoas, que compareceram para apoiar a iniciativa dos barcos Thousand Madleens, que homenageiam a pescadora Madleen Kulab, da Faixa de Gaza.

As embarcações, a maioria veleiros, zarparam sob aplausos e cânticos, para se unir em alto-mar à flotilha Global Sumud, da qual a maioria dos barcos vai partir no próximo dia 12, da cidade espanhola de Barcelona. Eles farão uma escala de uma semana no sul da Itália, para um "treinamento de não violência".

"O objetivo é voltar a dar visibilidade à Palestina. Não se fala muito dela neste momento, devido ao contexto internacional", disse Manon, integrante de uma das tripulações. O coletivo também quer "romper o bloqueio, para que os palestinos possam receber ajuda humanitária", acrescentou a dona do barco.

No outono de 2025, uma primeira flotilha, de meia centena de barcos, integrada por personalidades políticas e ativistas, foi abordada pela Marinha israelense de forma ilegal, segundo seus organizadores e a Anistia Internacional. Os tripulantes foram detidos e expulsos por Israel.