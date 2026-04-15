Azerbaijão e Rússia fecham acordo sobre acidente aéreo de 2024

O Azerbaijão e a Rússia anunciaram, nesta quarta-feira (15), que chegaram a um acordo sobre o acidente fatal com um avião da Azerbaijan Airlines, que inclui indenizações e reconhece o papel das defesas aéreas russas.

O anúncio representa um passo significativo para a redução das tensões entre os dois países, depois de Baku ter acusado Moscou de responsabilidade pelo acidente.

O Embraer 190 da AZAL caiu no Cazaquistão em dezembro de 2024, matando 38 das 67 pessoas a bordo.

As relações entre Baku e a Rússia deterioraram-se depois de o presidente Ilham Aliyev ter exigido que Moscou assumisse a responsabilidade por ter disparado acidentalmente contra o avião quando este tentava pousar no Aeroporto de Grozny, no sul da Rússia.

Nesta quarta-feira, os ministérios das Relações Exteriores de ambos os países declararam, em um comunicado conjunto, que o acidente resultou da "ação não intencional" de um sistema de defesa aérea no espaço aéreo russo e confirmaram um acordo sobre o pagamento de indenizações, sem fornecer detalhes.

O acordo surgiu após conversas anteriores entre Aliyev e o presidente russo, Vladimir Putin, segundo o comunicado.