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Acidente aéreo

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai, e moradores saqueiam dinheiro

Aeronave fazia parte de uma operação que transportava também US$ 5 milhões da Ciudad del Este para Assunção

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS