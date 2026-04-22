Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai, e moradores saqueiam dinheiro

Queda da aeronave ocorreu a 750 metros da pista do Aeroporto Guaraní. Reprodução / dinac.gov.pv

Moradores saquearam um avião que caiu no Paraguai com carga de R$ 15 milhões e 5 milhões de dólares. A estimativa da polícia é de que cerca de 2 milhões de dólares tenham sido perdidos.

O acidente aconteceu na cidade de Minga Guazú, no último sábado (18). A queda da aeronave, pertencente à empresa Aerotax e fretado pela Prosegur, ocorreu a 750 metros da pista do Aeroporto Guaraní.

O avião fazia parte de uma operação que transportava US$ 5 milhões e R$ 15 milhões de Ciudad del Este para Assunção.

Após o acidente, os malotes de dinheiro ficaram espalhados pela região. A polícia analisa conversas registradas no WhatsApp para identificar os envolvidos no saque do dinheiro.

Falhas na aeronave

Um comunicado da Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dnac) do governo do Paraguai informou que avião emitiu um alerta de falhas no motor às 15h38.

O piloto, Fernando Noldin, morreu no local. Já o copiloto, Yeruti Nuñez, está em estado estável. Dois passageiros, Hiron Bogado e Freddy Recalde, estão em estado grave.

Relatórios preliminares indicam que a aeronave sofreu uma falha no motor esquerdo durante o voo, o que resultou na queda, informou a Dnac.

O comissário Carlos Duré, do Departamento de Cooperação Policial Internacional, confirmou o desaparecimento do montante.

— A investigação presume que parte do capital foi subtraída por pessoas que compareceram ao local imediatamente após o acidente — afirmou o chefe policial ao ABC Color.

Segundo comissário, equipes fizeram buscas pela região, mas não conseguiram recuperar o dinheiro.

Após o episódio, autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.