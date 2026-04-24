Avião que viria ao Brasil colide com outra aeronave em aeroporto no Chile

Duas aeronaves – uma da empresa Latam e outra da Aerolíneas Argentinas – colidiram na pista do aeroporto internacional de Santiago, no Chile, na noite de quarta-feira (22). O incidente paralisou as operações no principal terminal aéreo. As informações são do jornal O Globo.
De acordo com a imprensa chilena, o incidente ocorreu enquanto os aviões eram manobrados no solo, e a asa da aeronave da Latam, com destino a São Paulo, colidiu com a de um avião da Aerolíneas Argentinas ainda na pista. Não houve feridos.
A Rádio ADN, no Chile, obteve o depoimento de um dos passageiros do voo da Latam, que contou que o avião estava taxiando antes da decolagem, até sentir “um impacto muito forte” na parte de trás. O mesmo passageiro afirmou que, poucos instantes antes da colisão, outras pessoas já haviam percebido a proximidade incomum da aeronave da Aerolíneas Argentinas.
— Poderia ter sido mais grave, porque se isso tivesse acontecido quando o avião estivesse ganhando velocidade, poderia ter sido muito pior — relatou a testemunha.
A maioria dos passageiros era brasileira e expressou sua consternação e surpresa pelo incidente, ainda segundo a Rádio ADN.
Posicionamentos oficiais
DGAC
A Direção-Geral de Aviação Civil do Chile (DGAC) informou que a colisão envolveu um Airbus A321 da Latam Airlines e um Boeing 737 da Aerolíneas Argentinas.
"Os passageiros desembarcaram e serão realocados. A DGAC conduzirá a investigação correspondente", diz a nota.
Latam Airlines
A Latam Airlines informou que os passageiros foram realocados para outros voos após o incidente.
"Durante o táxi antes da decolagem do voo LA756 (que se preparava para voar na rota Santiago-São Paulo), a aeronave colidiu com uma aeronave da Aerolíneas Argentinas no pátio, resultando em danos leves em uma de suas asas", diz o comunicado obtido pelo jornal O Globo.
A empresa ainda informou que todos os passageiros deixaram a aeronave e foram realocados em um novo voo, que decolou às 00h29min de quinta-feira.
"A companhia aérea acionou seus protocolos de segurança e está investigando o incidente em coordenação com as autoridades competentes. O Grupo LATAM Airlines reafirma que a segurança é um valor inegociável e que todas as suas decisões operacionais são tomadas salvaguardando esse princípio", conclui a nota.
Aerolíneas Argentinas
A aeronave da empresa argentina também foi danificada no incidente. Segundo a companhia aérea, o avião foi retirado de serviço e os passageiros também foram realocados para outro voo.
"Em relação ao voo AR1267, que operava de Santiago, Chile, para o Aeroporto Jorge Newbery, a aeronave Boeing 737 da Aerolíneas Argentinas, que estava parada aguardando decolagem, foi atingida na traseira por uma aeronave da Latam que estava se reposicionando. O impacto danificou a barra estabilizadora da aeronave da Aerolíneas Argentinas, tornando-a inoperante. De acordo com as avaliações iniciais, os danos são leves. A Aerolíneas Argentinas reafirma seu máximo compromisso com a segurança operacional e lamenta qualquer inconveniente causado por este incidente. Além disso, a empresa já iniciou o processo de indenização pelos danos sofridos", afirmou.
A empresa também explicou que a segurança dos passageiros e tripulação não foi ameaçada "em nenhum momento". A maioria dos passageiros foi realocada no voo 5008 da Sky, com destino ao Aeroparque, às 00h40min, já os demais foram realocados no voo AR1281, que partiu do Chile na manhã desta quinta-feira (23).