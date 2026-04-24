Avião que viria ao Brasil colide com outra aeronave em aeroporto no Chile

Avião da Latam colidiu com as asas de outra aeronave enquanto taxiava na pista. Redes Sociais / Reprodução

Duas aeronaves – uma da empresa Latam e outra da Aerolíneas Argentinas – colidiram na pista do aeroporto internacional de Santiago, no Chile, na noite de quarta-feira (22). O incidente paralisou as operações no principal terminal aéreo. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a imprensa chilena, o incidente ocorreu enquanto os aviões eram manobrados no solo, e a asa da aeronave da Latam, com destino a São Paulo, colidiu com a de um avião da Aerolíneas Argentinas ainda na pista. Não houve feridos.

A Rádio ADN, no Chile, obteve o depoimento de um dos passageiros do voo da Latam, que contou que o avião estava taxiando antes da decolagem, até sentir “um impacto muito forte” na parte de trás. O mesmo passageiro afirmou que, poucos instantes antes da colisão, outras pessoas já haviam percebido a proximidade incomum da aeronave da Aerolíneas Argentinas.

— Poderia ter sido mais grave, porque se isso tivesse acontecido quando o avião estivesse ganhando velocidade, poderia ter sido muito pior — relatou a testemunha.

A maioria dos passageiros era brasileira e expressou sua consternação e surpresa pelo incidente, ainda segundo a Rádio ADN.

Posicionamentos oficiais

DGAC

A Direção-Geral de Aviação Civil do Chile (DGAC) informou que a colisão envolveu um Airbus A321 da Latam Airlines e um Boeing 737 da Aerolíneas Argentinas.

"Os passageiros desembarcaram e serão realocados. A DGAC conduzirá a investigação correspondente", diz a nota.

Latam Airlines

A Latam Airlines informou que os passageiros foram realocados para outros voos após o incidente.

"Durante o táxi antes da decolagem do voo LA756 (que se preparava para voar na rota Santiago-São Paulo), a aeronave colidiu com uma aeronave da Aerolíneas Argentinas no pátio, resultando em danos leves em uma de suas asas", diz o comunicado obtido pelo jornal O Globo.

A empresa ainda informou que todos os passageiros deixaram a aeronave e foram realocados em um novo voo, que decolou às 00h29min de quinta-feira.

"A companhia aérea acionou seus protocolos de segurança e está investigando o incidente em coordenação com as autoridades competentes. O Grupo LATAM Airlines reafirma que a segurança é um valor inegociável e que todas as suas decisões operacionais são tomadas salvaguardando esse princípio", conclui a nota.

Aerolíneas Argentinas

A aeronave da empresa argentina também foi danificada no incidente. Segundo a companhia aérea, o avião foi retirado de serviço e os passageiros também foram realocados para outro voo.

"Em relação ao voo AR1267, que operava de Santiago, Chile, para o Aeroporto Jorge Newbery, a aeronave Boeing 737 da Aerolíneas Argentinas, que estava parada aguardando decolagem, foi atingida na traseira por uma aeronave da Latam que estava se reposicionando. O impacto danificou a barra estabilizadora da aeronave da Aerolíneas Argentinas, tornando-a inoperante. De acordo com as avaliações iniciais, os danos são leves. A Aerolíneas Argentinas reafirma seu máximo compromisso com a segurança operacional e lamenta qualquer inconveniente causado por este incidente. Além disso, a empresa já iniciou o processo de indenização pelos danos sofridos", afirmou.