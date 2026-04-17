Austrália nega pedido de ajuda dos EUA após críticas de Trump

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta sexta-feira (17) que os Estados Unidos não fizeram "nenhum pedido novo" de ajuda relacionado ao Irã, após o presidente Donald Trump dizer que estava "insatisfeito com a Austrália".

Aliada de Washington em questões de segurança, Canberra ressaltou que não está envolvida no conflito com o Irã, mas que tem interesse na reabertura do Estreito de Ormuz para o envio de combustível.

Trump fez várias críticas à Austrália por não ajudar na guerra contra o Irã. Albanese disse que o presidente americano deixou claro que tem a situação sob controle no que diz respeito àquele país. "Não houve absolutamente nenhum pedido novo."

A Austrália conversa com França, Reino Unido e Estados Unidos sobre o Estreito de Ormuz, destacou nesta sexta-feira seu ministro da Defesa, Richard Marles.

No mês passado, Canberra recebeu um pedido de Washington para colaborar na defesa dos países do Golfo, e respondeu com o envio de um avião de vigilância e mísseis para proteger os Emirados Árabes, segundo autoridades australianas.