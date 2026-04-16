Austrália aumentará gastos com defesa ante proliferação de conflitos

A Austrália aumentará seus gastos com defesa para 3% do PIB até 2044, diante da proliferação de conflitos no mundo, anunciou o governo nesta quinta-feira (16, data local).

"As normas internacionais que antes limitavam o uso da força e a coerção militar continuam se deteriorando", declarou o ministro da Defesa Richard Marles, em um discurso preparado ao qual a AFP teve acesso.

"Mais países estão envolvidos atualmente em conflitos do que em qualquer outro momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso está acontecendo em todas as regiões do mundo", assinalou Marles.

A decisão chega após a pressão do presidente americano Donald Trump para que a Austrália aumente seus gastos militares.

Anteriormente, esperava-se que o orçamento australiano de defesa alcançasse 2,3% do PIB até 2033.

Com a nova estratégia, o gasto militar da Austrália aumentará em 53 bilhões de dólares australianos (cerca de R$ 190 bilhões) nos próximos dez anos em comparação com sua estratégia de 2024, indicaram autoridades do Departamento de Defesa.

No curto prazo, os gastos vão subir para 14 bilhões de dólares australianos (R$ 50 bilhões) nos próximos quatro anos.

A Austrália tem vários projetos militares em andamento, que incluem a construção de um estaleiro para a manutenção dos submarinos de propulsão nuclear que receberá como parte do acordo de defesa AUKUS, com Reino Unido e Estados Unidos.