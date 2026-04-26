"Atirador foi preso, ele tinha muitas armas e é um homem muito doente", diz Donald Trump em pronunciamento após ataque a tiros em hotel

Mandel Ngan / AFP

Após ter sido retirado às pressas pelo Serviço Secreto do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, na noite deste sábado (25), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez um pronunciamento de 29 minutos da sala de imprensa da Casa Branca.

Trump disse que o suspeito do ataque passou pela segurança de forma muito rápida e começou os disparos. O republicano mencionou que ele possuía várias armas. O presidente dos EUA disse também que o homem, detido por agentes do FBI, é "uma pessoa muito doente".

O presidente norte-americano contou que o homem vive na Califórnia e, que neste momento, está em um hospital.

— Era um solitário, uma pessoa doida.

O atirador

As autoridades policiais informaram que o suspeito preso é um homem de 31 anos residente no Estado da Califórnia. Ele estaria hospedado no próprio hotel em que o evento ocorreu. Em princípio, o homem teria agido sozinho, mas a investigação ainda está em curso. Ainda na noite de sábado, o apartamento em que o suspeito mora foi revistado pela polícia. Inicialmente, o atirador poderá ser enquadrado, conforme a legislação norte-americana, por usar arma de fogo em um crime violento e atacar um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Aos jornalistas, Trump comentou que prefere não pensar como a arma foi levada até o hotel e tenta não pensar no que aconteceu. Disse que faz tudo pelo país, assim como a primeira-dama também faz.

— Mudamos esse país e muitas pessoas não gostam disso.

O presidente voltou a agradecer a rápida e eficaz atuação do Serviço Secreto. Ele relatou que "foi bonito ver".

Agente baleado estava de colete

Trump também informou que um agente levou um tiro, mas estava de colete à prova de balas. O presidente referiu que conversou com o profissional e que está bem, "é um agente do serviço secreto que ama o que faz", completou.

Donald Trump afirmou que o prédio onde estava ocorrendo o jantar "não é especialmente seguro" e utilizou o incidente ataque para justificar construção de novo salão de bailes, na Casa Branca.

Preocupação com Melania

— Sempre fico chocado, já aconteceu comigo algumas vezes. O fato é que a primeira-dama estava à minha direita e eu achei que era uma bandeja caindo. Estava muito longe. Algumas pessoas entenderam rapidamente e outras não. Eu estava assistindo para entender. Melania dizia; "é um barulho ruim"— relembrou Trump.

Em resposta a jornalista, durante a coletiva, Trump afirmou que não vê relação do suposto atentado no hotel na noite deste sábado com a guerra no Irã.

Trump relembrou do atentado que sofreu em 13 de julho de 2024, durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia. O incidente ocorreu ao ar livre quando tiros foram disparados em sua direção.

O incidente

A retirada do presidente do hotel Washington Hilton, na capital americana, aconteceu após relatos de barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo dentro do salão, na noite deste sábado (25).

Além do presidente, o vice-presidente JD Vance e membros do Gabinete foram escoltados para fora do local. A primeira-dama Melania Trump também estava presente.

O jantar havia começado pouco antes, com um discurso da correspondente sênior da CBS News na Casa Branca, Waijia Jiang. Era esperado também um discurso de Trump. O evento foi cancelado e será remarcado.

Minutos depois, o presidente publicou em uma rede social: