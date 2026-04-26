Mundo

Coletiva na Casa Branca
Notícia

"Atirador foi preso, ele tinha muitas armas e é um homem muito doente", diz Donald Trump em pronunciamento após ataque a tiros em hotel

Presidente dos Estados Unidos foi retirado do evento pelo Serviço Secreto quando agentes perceberam a movimentação do suspeito e os sons dos tiros

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS