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Ataque a tiros nos EUA
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Atentado contra Trump é alerta para violência política e será usado politicamente neste ano, avaliam especialistas

Homem furou bloqueio de segurança onde ocorria jantar com jornalistas neste sábado (25); presidente e esposa foram retirados

Guilherme Freling*

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