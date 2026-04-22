Ataques na Ucrânia e Rússia deixam quatro mortos, incluindo uma criança

Bombardeios russos na Ucrânia deixaram dois mortos nesta quarta-feira (22), enquanto a Rússia relatou as mortes de uma mulher e de uma criança em um ataque ucraniano com drone em seu território.

Na Ucrânia, um homem morreu e outra pessoa ficou ferida em um ataque russo contra uma instalação de transporte no distrito de Zaporizhzhia, anunciou no Telegram o chefe da administração regional, Ivan Fedorov.

No distrito de Kharkiv, no noroeste do país, um civil de 66 anos morreu e outro homem de 69 ficou ferido em um ataque com drone contra um carro que circulava perto da localidade de Tsyrkuny, segundo as autoridades locais.

Na Rússia, duas pessoas, uma mulher e uma criança, morreram em um ataque ucraniano com drone em Syzran, no sudoeste do país, anunciou o governador da região.

As duas vítimas "foram retiradas dos escombros" de um edifício, segundo o governador, que denunciou "mais um crime desumano contra a população civil".

Situada a 800 km da fronteira russa com a Ucrânia, a cidade de Syzran abriga, entre outras coisas, uma refinaria de petróleo.

Praticamente todos os dias, desde o início da invasão das forças da Rússia ao território da Ucrânia, em fevereiro de 2022, civis ucranianos morrem nos bombardeios russos. Em resposta, Kiev ataca território russo, o que também provoca vítimas civis.

Os esforços diplomáticos para acabar com o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão paralisados.

O papel de mediação dos Estados Unidos, que havia permitido vários ciclos de negociações entre Kiev e Moscou, foi suspenso com o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro.