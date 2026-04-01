Ataques israelenses em Beirute deixam 7 mortos, afirmam autoridades libanesas

O Ministério da Saúde do Líbano informou nesta quarta-feira (1) que os ataques israelenses contra os subúrbios do sul de Beirute e uma localidade próxima deixaram sete mortos, ao mesmo tempo que o Exército de Israel anunciou operações contra comandantes de alto escalão do Hezbollah.

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o grupo Hezbollah, apoiado por Teerã, lançou ataques contra Israel para vingar o assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Israel respondeu com bombardeios em larga escala em boa parte do Líbano e com uma ofensiva terrestre no sul.

O Ministério da Saúde libanês informou em um comunicado que "o ataque do inimigo israelense na região de Jnah, em Beirute, resultou em cinco mártires e 21 feridos, segundo um balanço inicial".

Uma fonte das forças de segurança libanesas disse que quatro veículos estacionados em uma rua foram atacados.

"Há pouco, em dois ataques separados na região de Beirute, as IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] atacaram um comandante de alto escalão do Hezbollah e outro terrorista", informou o Exército israelense.

Segundo o Exército, a segunda pessoa atacada também era um integrante do Hezbollah.

Outro ataque que atingiu um veículo em Jaldeh, ao sul de Beirute, matou duas pessoas e feriu outras três, acrescentou o ministério libanês em outro comunicado.

No início da manhã de quarta-feira, o Hezbollah reivindicou ataques contra Israel e afirmou que seus combatentes estavam envolvidos em "combates duros" com soldados na localidade libanesa de Shamaa, a cinco quilômetros da fronteira. Também anunciou o lançamento de foguetes contra um grupo de soldados israelenses em outra área.

Por volta da meia-noite (18h00 de Brasília, terça-feira), as sirenes antiaéreas foram acionadas na região da Galileia, norte de Israel, segundo o Exército.

A imprensa israelense informou que mais de 40 foguetes foram lançados pelo Hezbollah, que também reivindicou ataques no norte de Israel no fim da noite de terça-feira.