Ataques dos EUA e de Israel atingem complexos siderúrgicos no Irã

Ataques dos Estados Unidos e de Israel provocaram danos em vários complexos siderúrgicos no centro e no sudoeste do Irã, informou a imprensa iraniana nesta quarta-feira (1).

"As avaliações iniciais indicam ataques em larga escala, com danos e destruição significativos nas unidades de produção do complexo da Mobarakeh Steel Company", uma das maiores do Irã, na província central de Isfahan, afirmou a agência de notícias Fars, que cita um comunicado da empresa.

Uma das subsidiárias da empresa na província sudoeste de Chaharmahal-Bakhtiari, chamada Sefid Dasht Steel, também "sofreu danos e perdas".