Ataque russo deixa três mortos no sul da Ucrânia

Três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, morreram em um ataque russo nesta segunda-feira (6) contra a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, que também deixou milhares de residências sem energia elétrica, informaram as autoridades.

Desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que desencadeou o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Moscou lança drones e mísseis contra a Ucrânia quase diariamente.

O ataque desta segunda-feira provocou uma enorme cratera em um prédio residencial que sofreu um incêndio, informaram as equipes de emergência.

"Tragicamente, recebemos a informação de que três pessoas morreram no ataque, incluindo uma criança de apenas dois anos. As minhas mais sinceras condolências às famílias e aos entes queridos", escreveu o presidente ucraniano Volodimir Zelensky nas redes sociais.

Zelensky informou que 16 pessoas ficaram feridas no ataque.

Segundo a DTEK, a maior empresa privada de energia do país, mais de 16.000 pessoas ficaram sem energia elétrica depois do ataque.

A Rússia lançou mais de 140 drones durante a noite, segundo Zelensky, que atingiram instalações energéticas nas regiões de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Dnipro.

Na Rússia, um ataque ucraniano com drones em Novorossiisk feriu oito pessoas, incluindo duas crianças, informou o governador regional, Veniamin Kondratiev.

As autoridades divulgaram um vídeo de um edifício residencial atingido, com as janelas e varandas dos andares superiores destruídas.