Ataque iraniano atinge operação de nuvem da Amazon no Bahrein, diz jornal

A operação de nuvem da Amazon no Bahrein foi danificada após ser atingida por um ataque iraniano nesta quarta-feira, 1º, segundo o jornal Financial Times. O ataque ocorre um dia após a Guarda Revolucionária do Irã ameaçar atacar grandes empresas de tecnologia americanas, como Apple, Google e Meta, caso mais líderes iranianos sejam mortos em "assassinatos seletivos".

Segundo o Ministério do Interior do Bahrein, equipes da defesa civil estavam combatendo um incêndio nas instalações, mas não detalharam qual seria a empresa envolvida.

"A partir das 20h no horário de Teerã (13h30 no horário de Brasília) de quarta-feira, 1º de abril, essas empresas terão suas unidades destruídas em retaliação a cada assassinato cometido no Irã", disse a guarda em comunicado, no qual listou 18 empresas que considera cúmplices nos "assassinatos seletivos" de autoridades.

A Amazon informou na segunda-feira, 23, que a operação da Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem da empresa, no Bahrein foi "interrompida" em meio à guerra no Oriente Médio. A informação é da agência de notícias Reuters.