Ataque em Teotihuacán: duas brasileiras estão entre as feridas nas pirâmides do México

Atirador mexicano deixou uma turista morta e 13 pessoas feridas, antes de tirar a própria vida. YURI CORTEZ / AFP

O Itamaraty informou que duas brasileiras estavam entre os turistas feridos no ataque a tiros nas pirâmides mexicanas de Teotihuacán. Uma mulher canadense morreu e o atirador tirou a própria vida logo após o atentado, na segunda-feira (20).

Conforme o Ministério da Relações Exteriores, uma brasileira de 55 anos segue internada, mas sem risco de vida. Já a outra ferida é uma adolescente de 13 anos que já foi liberada e está com a família, conforme a CNN.

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo as autoridades de segurança mexicanas. Atualmente, cinco delas seguem hospitalizadas e oito já foram liberadas.

O atirador era Julio Cesar Jasso Ramírez, um cidadão mexicano de 27 anos. No momento do ataque, ele vestia uma camisa xadrez e calças pretas, sacou uma pistola de fabricação americana e começou a disparar no local.

Cronologia do ataque

De acordo com uma testemunha ouvida por agências internacionais, o ataque a tiros começou pouco depois das 11h na Pirâmide da Lua, uma das estruturas mais proeminentes do local fora da Cidade do México.

O atirador permaneceu no topo do mezanino, disparando a maioria dos tiros para o ar, enquanto carregava um tablet e gritava. Ramírez teria se inspirado no massacre de Columbine e em sacrifícios pré-hispânicos para realizar o ataque, conforme informações da AFP.

Atendimento aos feridos

Testemunhas relataram que as pessoas presentes, dentre elas profissionais de saúde, agiram rapidamente no socorro às vítimas. Utilizando suprimentos improvisados, como panos e água, eles tentaram conter as hemorragias dos feridos até que as equipes de emergência chegassem ao local.

Segundo fontes oficiais, os feridos de diversas nacionalidades — incluindo brasileiros, americanos, russos e colombianos, sendo um deles uma criança de seis anos — foram encaminhados para unidades hospitalares. A ministra das relações exteriores do Canadá, Anita Anand, confirmou por meio de uma rede social que um segundo cidadão canadense também foi atingido durante o ocorrido.

Em um pronunciamento oficial no X, a presidente Claudia Sheinbaum lamentou profundamente o episódio em Teotihuacán. A governante manifestou seu pesar e ofereceu solidariedade às vítimas e aos seus familiares diante da tragédia.

Aumento da segurança

O ataque deve intensificar o debate sobre a segurança pública no México, especialmente em destinos turísticos e culturais. Essa preocupação ganha força com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, evento que o país organizará junto com Estados Unidos e Canadá e que deve atrair milhões de turistas estrangeiros.