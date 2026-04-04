Ataque com mísseis e drones deixa um morto no sul da Rússia

Um ataque com mísseis e drones contra a região de Rostov, no sul da Rússia e na fronteira com a Ucrânia, deixou um morto e quatro feridos em estado grave, enquanto um navio de carga foi atingido no mar de Azov, informaram as autoridades neste sábado (4).

Na cidade de Taganrog, um míssil atingiu uma "infraestrutura comercial", assegurou o governador regional, Yuri Sliusar, na plataforma de mensagens Telegram.

"Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas", acrescentou, ao detalhar que entre os feridos estavam três residentes da localidade e um estrangeiro, sem revelar sua nacionalidade.

No mar de Azov, "um navio comercial foi danificado pela queda de destroços de drones e pegou fogo", acrescentou o governador russo.

Segundo a mesma fonte, trata-se de "um navio de carga com bandeira estrangeira" que estava a vários quilômetros da costa.

O funcionário não especificou a origem destes ataques.

A Ucrânia envia dezenas de drones em direção à Rússia todas as noites em represália aos bombardeios diários de seu território há mais de quatro anos.

Na sexta-feira, um novo ataque maciço russo com centenas de drones e mísseis, lançados em plena luz do dia contra a Ucrânia, deixou pelo menos 14 mortos, segundo as autoridades locais.