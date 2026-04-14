Ataque com drone mata uma mulher no oeste da Rússia

Um ataque com drones matou uma mulher na região oeste da Rússia, a 350 km ao sul de Moscou, anunciou o governador da região de Lipetsk.

A cidade de Yelets "foi atingida por um ataque com drone (...). Uma mulher morreu quando estava em uma casa", escreveu o governador Igor Artamonov na rede Telegram. Outras cinco pessoas ficaram feridas, acrescentou.

Rússia e Ucrânia retomaram os ataques com drones na madrugada de segunda-feira, quando expirou a breve trégua decretada para a Páscoa Ortodoxa, durante a qual as partes beligerantes trocaram acusações sobre violações do cessar-fogo.