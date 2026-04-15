Ataque a tiros em escola na Turquia deixa quatro mortos e 20 feridos

Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta quarta-feira (15) em um ataque de um adolescente a uma escola na província de Kahramanmaras, no sul da Turquia, informou o governador local, um dia após outro ataque a tiros em uma escola de ensino médio no país.

"Infelizmente, temos que informar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três alunos. Há também 20 feridos", disse o governador Mükerrem Ünlüer a repórteres.

"Um aluno chegou à escola com armas, presumivelmente de seu pai, em sua mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente", explicou o governador, especificando que o adolescente, entre 13 e 14 anos e filho de um ex-policial, também morreu.

As duas salas de aula abrigavam alunos com cerca de dez anos de idade, indicou o governador, acrescentando que quatro dos feridos estão em estado grave.

Imagens divulgadas pela agência de notícias privada IHA mostram uma pessoa, com o corpo e o rosto cobertos, sendo levada em uma ambulância, assim como pais de alunos chorando perto da escola.

O ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, declarou na rede X que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o ataque.